Adli kontrolle serbest bırakılmıştı; iki askerin yakılma emrini veren Suriyeli gözaltına alındı

Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da iki askeri öldürmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla Jamal Abdulrahman Alwi'yi yakaladı.



Zanlı 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Jamal Abdulrahman Alwi yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini yazmıştı.

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