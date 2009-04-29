Adıyaman'ın bir beldesinde seçim iptal



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sakarya’nın Akyazı ilçesi ve Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde belediye başkanlığı seçimini iptal etti.



YSK, yerel seçimlerin ardından itirazlar karara bağlamaya devam ediyor. Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesi ve Sakarya’nın Akyazı ilçesi belediye başkanlığı seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK, bu yerlerde belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verdi.



Akyazı ve Çakırhöyük’de belediye başkanlığı seçimleri diğer bazı yerlerde olduğu gibi 7 Haziran Pazar günü yenilenecek.

