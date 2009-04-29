T24 LogoT24 Logo
Politika

Adıyaman'ın bir beldesinde seçim iptal

29 Nisan 2009 19:25


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sakarya’nın Akyazı ilçesi ve Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde belediye başkanlığı seçimini iptal etti.

YSK, yerel seçimlerin ardından itirazlar karara bağlamaya devam ediyor. Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesi ve Sakarya’nın Akyazı ilçesi belediye başkanlığı seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK, bu yerlerde belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verdi.

Akyazı ve Çakırhöyük’de belediye başkanlığı seçimleri diğer bazı yerlerde olduğu gibi 7 Haziran Pazar günü yenilenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24