Adıyaman'da yüzlerce kişinin kimlik bilgileri kaldırımda bulundu

Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardım Takip Çizelgesi üzerindeki yüzlerce vatandaşın kimlik numaraları bulunan resmi evrak kaldırım üzerinde bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Malazgirt Mahallesi kaldırım üzerinde bulunan yüzlerce vatandaşın kimlik numaraları ile bilgilerinin yer aldığı evrakları görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, çevrede önlem aldıktan sonra evrakları alarak incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polis, evrakların kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırıyor.

Son günlerde 50 milyon kişinin kimlik bilgilerinin internette yayımlanması Türkiye gündemine oturmuştu.