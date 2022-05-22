Adıyaman’da yapay şelale alev alev yandı

Adıyaman’da mesire alanında bulunan yapay şelale alev alev yanarken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan ve özel firma tarafından işletilen mesire alanında bulunan yapay şelalede yangın çıktı. Yapay şelaledeki yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangında, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Piknik yapan vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ağaç zarar görürken, yangın diğer yerlere sıçramadan söndürüldü. Yangının piknik yapan kişilerin attığı sigara izmaritinden çıkmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.