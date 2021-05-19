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Adıyaman'da erkek şiddeti: Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı

19 Mayıs 2021 16:35

Adıyaman'da Ali K. (55), tartıştığı eşi Gafure K.'yi (51) satırla ağır yaraladı. Gafure K., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, polis de kaçan Ali K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, öğle saatlerinde, Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ali K. ile 4 çocuk annesi Gafure K., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ali K., eşine satırla saldırdı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve sağlık durumu kritik olan Gafure K., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Evden kaçan Ali K.'nin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı. (DHA) 

 

Kadına şiddetsatırlı saldırıAdıyamanGaffure K.Ali K.
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