Adım adım kazaya gidildi

Bandırma’dan İstanbul’a gitmek üzere limandan hareket ettikten 300 metre sonra sulara gömülen RO-RO gemisinde 1 kamyoncu öldü, 4 kişi ise kayıp. İlk belirlemelere göre hatalı yükleme yaptığı tahmin edilen geminin zincirleme ihmaller yüzünden battığı öne sürülüyor



İşte uzmanlar ve görgü tanıklarına göre Ro-Ro’yu batıran 5 ihmal:



Geminin dengesi bozuktu



GEMİ daha hareket etmeden yan battı, yolcular kaptanı uyardı. Ancak kaptan ’yolda düzelir’diye devam etti. Kaptanın normalde bu durumda dengeyi sağlamak için su alması gerekiyordu. Ancak kıyıdaki suyu kirli olduğu için almadı. Açık denizde almayı planlıyordu fakat gemi 6 dakika içinde battı.



Görgü tanığı: Yana yatınca binmedim



Abdullah Demir (Kamyon şoförü): İki arkadaşım kamyonlarıyla gemiye bindi, sıra bana geldi. Geminin sola yatık olduğunu fark ettim. O an ürperdim ve binmedim. Kaptan yukarıdan seslenince ’Ben binmiyorum’ dedim. Ondan sonra kapağı kaldırmaya başladı. Kaptana “Sen ne yapıyorsun” diye bağırdım. O da kızıp “Sen karışma” dedi. İlerleyince daha fazla yattı.



Kamyonlar sabitlenmedi



Kamyonlar sabitlenmedi. Oysa gemiye binen her kamyonun halatlarla sabitlenmesi gerekiyordu. Sabitlenmeyen kamyonlar dalgaların etkisiyle kaymaya başladı. Hava muhalefeti nedeniyle esen sert rüzgar da yalpalamayı arttırınca gemi iskele tarafından yan yatmaya başladı.



Görgü tanığı: Araçlar kontrol edilmedi



İlyas Semir (Kamyon şoförü): Kamyonlar girdikten sonra kapaklar kapanınca gemi sola yatmaya başladı. Gemiyi gelişigüzel yüklemişlerdi. Kaptan ya da yardımcısı araç yüklemelerini kontrol etmeliydi. Kaptan geminin yattığı tarafın tersine kamyonları kaydırıp denge kurmak için sert bir dönüş yaptı. Öyle hızlı manevra yaptı ki bazı kamyonlar kaymaya başladı.



Batarken siren çalmadı



Gemİde 73 tane kamyon vardı. Ve şoförleri de içinde uyuyordu. Geminin batması esnasında sirenler çalmadı. Ve kamyonlarında uyuyan şoförler siren çalmadığı için uyanamadı. Bazı kamyon şoförleri korna çalsalar da bu da işe yaramadı. Uyanamayanlar denizde kayboldu.



Görgü tanığı: Batana kadar korna çaldılar



Mustafa Şekerci (Kamyon şoförü): En son kurtarılanlardan biriyim. Kayıp sayısı 4 olamaz. Kamyonların çoğunda muavin ve yedek şoför vardı. Araçta uyuyan birçok arkadaşımız denize döküldü. Sirenler çalmadı. Kamyonlar sıkışınca dışarı çıkamadılar. Kimi cep telefonuyla yakınlarını arıyor kimi şahadet getiriyordu. Denize gömülen kamyonların korna sesleriydi.



Asansör arızalıydı



Kamyonları alt kata indiren asansör arızalıydı. Bu arıza daha önce de vardı. Normal koşullarda bu arıza giderilmeden yola çıkılmaması gerekiyordu ancak mürettebat uyarılara rağmen arızayı gidermedi. Ve bu nedenle de alt kat boş kaldı. Ağır tonajlı araçlar genellikle o kata konulurdu. Bu da gemiyi dengede tutardı. Alt katın boş kalması nedeniyle gemide denge bozuldu ve yalpalamayla birlikte üst kattaki kamyonlar yerinden oynadı, batış başladı.



Görgü tanığı: Alta kat boş kaldı denge sağlanamadı



Emin Demir (Nakliyeci): Bu gemi geçen ay da arıza yapmıştı. Bana asansörün arızalı olduğuna dair belge verip daha sonra bu belgeyle gemiye ücretsiz bineceğimi söylediler. Dün gece gördük ki, arıza giderilmemiş. Bu arıza olmasaydı, alt kata 20 kamyon daha girecekti ve gemi daha dengeli olacaktı.



Can yeleği yetmedi



Gemi yan yatıp batmaya başladıktan sonra içeridekir bağıra çağıra mürettebattan can yeleği istedi. Ancak mürettebat, bazı şoförlere can simidi yerine, yağmurluk verdi. Hayatını kaybeden kamyon şoförü Özer Erdoğan, denizde bulduğu bir can yeleği kutusuna tutunarak bir süre sağ kalmayı başarmıştı. Ancak Erdoğan kutuyu açamayınca yaralı ol-masının da etkisiyle öldü.



Görgü tanığı: Herkes bağırıp salavat getiriyordu



Kadir Kalın (Kamyon şoförü): Gemi ka-pakları kapanınca yan yatmaya başladı. Halatlar çözülünce gemi bir sağ bir sol yaptı, o anda olanlar oldu. Millet feryat ediyordu ne Sahil Güvenlik ne jandarma geldi. Sağ olsun limanın botları geldi de bizleri kurtardı. İçerdekiler çığlık atıp salavat getiriyordu.



Gemi standartlara uymuyor!



HAYAT N, Bandırma-Ambarlı hattında 15 Ağustos 2007’de aldığı izinle çalışmaya başladı. Uzmanlar geminin standart dışı özelliklerini şöyle sıraladı:



Grostonu yüksek: Bu hatta çalışacak gemilerin 6500 grostondan küçük olması gerekiyor. Hayat N gemisi, gemi sicil kayıtlarına göre 8547 groston. Geminin grostonunu düşük göstermek ölçüm kapalı alan üzerinden yapıldığı için bazı yerlerine havalandırma delikleri açıldığı öğrenildi.



Fazla yük taşıyordu: Bu hatta çalışacak gemilerin en fazla 55-60 kamyon taşımasına izin verilirken, Hayat N gemisi 70-80 TIR taşıyordu. Battığında da içinde 73 TIR/kamyon vardı.



Yük dağılımı dengesizdi: Gemideki yük dağılımının dengeli olması gerekirken Hayat N, genelde rastgele yükleme yapıyordu. Battığında da asansörü bozuk olduğu için yükler birinci kat yerine sadece 2’nci ve 3’üncü kattaydı. Bu nedenle yükler kaydı.



Manevra kabiliyeti azdı: Bu hatta çalışacak gemilerin limana yanaşmasını ve çıkmasını kolaylaştıran pervaneleri olması gerekiyordu. İlk tespitlere göre sert manevrada batan Ha-yat N’nin manevra kabiliyeti düşüktü.