Adil Öksüz'ün 705 bin dolarlık para transferi ortaya çıktı

3 bin 449 lira maaş alan 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol üstlendiği belirtilen firari Adil Öksüz’ün, Bank Asya üzerinden sadece 2015–2016 yılları arasında 587 bin lira ve 118 bin dolarlık para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Para alışverişinde bulunduğu şahısların büyük bölümü ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduğu belirtildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bilirkişi raporunda, “Bir öğretim üyesine göre hesabına yatan miktarın yüksek olması dikkat çekicidir” denildi ve Öksüz’ün örgütün ABD’de kağıt sektöründe faaliyet gösteren Harmony Enterprises LLC firmasına da 100 bin dolar para gönderdiği, bu paranın da terör örgütünün topladığı himmetler arasında yer aldığı kaydedildi.

Akit gazetesinden Murat Alan’ın haberi şöyle:

Darbe destekçisi çevrelerin MİT ve AKP Hükümetiyle ilişkilendirmeye çalıştığı Adil Öksüz’ün FETÖ’yle irtibatını belgeleyen banka hesap hareketleri deşifre edildi. Darbe öncesinde Sakarya’da İlahiyat Fakültesinde hocalık yapıp 3 bin 449 lira maaş alan Öksüz’ün, örgütün kapatılan finans kurumu Bankasya üzerinden sadece 2015–2016 yılları arasında 587 bin lira ve 118 bin dolarlık para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öksüz’ün para alışverişinde bulunduğu şahısların büyük bölümünün FETÖ ile irtibatlı olduğu, ayrıca yapılanmanın ABD’de faaliyet gösteren Hamony Enterprises isimli firmasına da 100 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Örgüt mensuplarıyla astronomik para ilişkisi Öksüz ve kontrollü darbe iddialarının ne kadar mesnetsiz olduğunu ortaya koydu.

Astronomik hareketler

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün finansal ayağına ilişkin yürüttüğü soruşturmada Adil Öksüz’le ilgili önemli bilgilere ulaştı. Aydın ilinde yaşayan bir şüphelinin para hareketlerinin izini süren savcılık, 15 Temmuz darbesinin kritik isimlerinden Öksüz’ün topladığı yüz binlerce liralık himmete ilişkin kayıtları deşifre etti. Yapılan araştırmada Öksüz’ün hesabına sadece 2015-2016 yılları arasında 400’den fazla irili ufaklı para aktarımı olduğu vurgulandı. Savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda “Adil Öksüz isimli şahsın hesabına, sadece isim soy isimle kaynağı belli olmayan bir şekilde (soruşturma şüphelisi) Fatih D, Ahmet K., Muhittin A., Ali Y., Bayram Y., Mehmet S., Abdülhamit Y., Cevat Y., Seyide Y., açıklamalarıyla 587 bin 601 TL, 118 bin 16 dolar, 2 bin 50 avro para yatıran şahıslar Bank Asya ekstresinde mevcuttur” ifadeleri kullanıldı.

ABD’ye 100 bin dolar

“Bir öğretim üyesine göre hesabına yatan miktarın yüksek olması dikkat çekicidir” denilen raporda, Öksüz’ün örgütün ABD’de kağıt sektöründe faaliyet gösteren Harmony Enterprises LLC firmasına da 100 bin dolar para gönderdiği, bu paranın da terör örgütünün topladığı himmetler arasında yer aldığı kaydedildi. Raporda bu durum şöyle izah edildi: “Aynı zaman da bu şahıs, FETÖ terör örgütüyle bağlantılı, Amerika’da kağıt sektöründe faaliyet gösteren Harmny Enterprises LLC. Firmasına 100 bin dolar transfer ettiği Bankasya kayıtlarında mevcuttur. Şuan firari olan Mehmet Sungur’un Adil Öksüz’ün hesabına 2014 yılında gönderdiği 234 bin lira dikkat çekicidir.” Raporda, Adil Öksüz’ün Bank Asya’da bulunan hesabına 2011 senesinde ilk olmak kaydı ile 2016’nın 6. ayına kadar para yatırılmaya devam ettiği, bu paraların da topluca ABD’ye transfer edildiği vurgulandı.

3 bin 449 lira maaş alıyor

26 Ağustos 2016 tarihli MASAK raporunda ise, Öksüz’ün Sakarya Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliğinden aldığı son maaşı 3 bin 449 liraydı. Öksüz, 6 Kasım 2007’de Üsküdar Kısıklı’da 68 bin TL’ye aldığı kat irtifakını 20 Şubat 2014’te 236 bin TL’ye, Adapazarı Karaman Mahallesin’deki binayı ise 210 bin TL’ye FETÖ’nün firari işadamı Mehmet Sungur’a sattı. Öksüz’ün kalkışmadan iki hafta önce ABD’ye gönderdiği eşi Aynur Öksüz’ün, Sungur’un ortağı olduğu Garnet şirketinde çalıştığı anlaşıldı.