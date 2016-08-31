Adil Öksüz’ü havalimanında karşıladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kaya serbest bırakıldı

Gülen cemaatinde 'Havacıların imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ü 18 Temmuz sabahı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılayan kişi olduğu iddiasıyla İzmir'de gözaltında tutulan Ali Kaya serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin, şüphelinin, Alman vatandaşı bir gurbetçi olduğunu ve Adil Öksüz ile bir bağlantısının bulunmadığını belirlediği öğrenildi.

Bu arada Ali Kaya'nın polise, söz konusu tarihte yurt dışında olduğunu gösteren bir belge sunduğu belirtildi.

İzmir'de dün ihbar üzerine Buca ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, “hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ü serbest bırakıldığı Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladığı ve cep telefonuyla konuşmasını sağladığı iddiasıyla Ali K'yı gözaltına almıştı.