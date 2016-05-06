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Politika

Adil Gür: 4 Mayıs 2016 tarihi itibariyle Türkiye'de Başbakanlık sona ermiştir

"Davutoğlu'nun vedası AKP'de oy oranını düşürmez"

06 Mayıs 2016 12:12

Kamuoyu araştırmacısı A&G’nin sahibi Adil Gür, 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Türkiye’de fiilen parlamenter sistemin değiştiğini ve Ahmet Davutoğlu’nun görevden ayrılacağını açıkladığı 4 Mayıs 2016 tarihiyle de fiilen ‘Başbakanlık’ sisteminin sona erdiği görüşünü savundu.

Star'dan Salim Efe Erdem'e konuşan Adil Gür, Davutoğlu’nun ayrılmasının da kişisel çatışmaların değil, sistem tıkanmasının sonucu olduğunu savunuyor. Halkın yüzde 85’inin yeni anayasaya onay istediğini söyleyen Adil Gür,  "Türkiye’ye özgü Cumhurbaşkanlığı istiyor musunuz” sorusuna halkın, “Evet” yanıtı verdiğini ama federasyon-bölünme söylemleri nedeniyle direkt ‘başkanlık’ dendiğinde kararsızların öne çıktığını ifade etti. Gür, “AK Parti ortaya yeni bir anayasa koyup kamuoyuyla paylaşır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Ben bunu istiyorum ve arkasındayım’ dediğinde, o başkanlık sistemine halk ‘evet’ diyecektir” diye konuştu.

 

Oylar Erdoğan'a 

 

Gür, AKP’nin Davutoğlu yerine yeni bir genel başkan ve başbakan ile yola devam etmesinin oy oranını düşürmeyeceğini öne sürdü:

“Çünkü lider olarak Tayyip Erdoğan’ı görüyorlar. Genel başkan değişse de oy değişmiyor. Bir işletme düşünün. İşletmenin patronu aynı ama zaman zaman sinerji için yöneticisi değişiyor. Tüm araştırmalar gösteriyor ki patron Erdoğan ve partiyi bırakmadığı sürece AK Parti oylarında dalgalanma da olmaz. 1 Kasım seçimlerinden önce de sonra da yaptığımız araştırmalarda AK Parti seçmeninin çok büyük bir bölümünün ‘Oyumu Tayyip Erdoğan’a veriyorum’ dediğini gördük.”

 

"Fiilen Başkan"

 

Mevcut sistemde hükümetin yani ‘yürütmenin’ başının başbakan göründüğü belirten Gür, halkın gözünde ise Cumhurbaşkanı olduğunu iddia etti ve şunları söyledi:

“Araştırmamıza göre, halkın yüzde 62’si ‘Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yönetiyor’ diyor. Zaten halka göre, Türkiye’yi yöneten lider fiilen Erdoğan. ‘Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kim, diye sorulduğunda yüzde 50 ‘Erdoğan’ diyor. Muhalefet ‘Cumhurbaşkanı tarafsız olur, siyasi bir figür değildir’ diyor ama Erdoğan toplum nazarında Türkiye’de en önemli siyasi figür. Kendisinden sonraki siyasi figür ile 36 puan fark üstelik.”

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