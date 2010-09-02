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Yaşam

''ADI AŞK BU EZİYETİN'' GALASI YAPILDI BURSA (A.A)

02 Eylül 2010 11:17

-''ADI AŞK BU EZİYETİN'' GALASI YAPILDI BURSA (A.A) - 02.09.2010 - Bursa'da, bir Bursaspor taraftarının hikayesi üzerinden taraftar psikolojisinin ele alındığı ''Adı Aşk Bu Eziyetin'' filminin galası yapıldı. Zafer Plaza Cinetech'deki galaya, film ekibi ve oyuncularıyla çok sayıda davetli katıldı. Film, 3 Eylül Cuma günü İstanbul ve Bursa'da gösterime girecek. Filmin yönetmeni ve yazarı Suat Oktay Şenocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların desteğiyle imece usulü ve yüzde 90'ı sıfır bütçeyle çekilen filmin, Türkiye'nin ilk taraftar filmi olduğunu söyledi. Filmin vizyonda kalma süresini, seyircilerin ilgisinin belirleyeceğini belirten Şenocak, ''Artık tüm zorlukları geride bıraktık, filmimizi beyazperdeye yansıtabildik. Çekim sürecinde filmimize kayıtsız kalanların, izlediklerinde filme sahip çıkacaklarına inanıyorum. Filmi, şampiyonluk görememiş bütün yeşil-beyazlı taraftarlara adadık'' dedi. Zafer Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı filmde, Günay Güney, Altuğ Görgü, Murat Liman, Arzu Tan Bayraktutan, Rıza Sönmez, Burhan Narınç, Yunus Emre Kılınç, Ramiz Çiçekdağ, Ahmet Beydüz, Doğa Ceren Yedikardeş ve Cahit Kaşıkçılar rol alıyor. Post-prodüksiyon işlemlerinin Nilüfer Belediyesinin sponsorluğuyla tamamlanabilmesi sayesinde vizyona giren filmde, senaryosu 3 yıl önce yazılmasına rağmen Bursaspor'un şampiyonluk öyküsüyle benzerlikler bulunuyor. Filmde öne çıkan en önemli benzerlik ise taraftarların Bursaspor'un Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olması hayalinin gerçekleşmesi.

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