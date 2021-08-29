Adı Adana Demirspor ile anılan Sumudica: Belhanda ve Balotelli'nin 90 dakika sahada kalması gerektiğine inanıyorum

Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Yeni teknik adamın kim olacağı tartışmaları sürerken, Cluj'dan ayrılan Marius Sumudica, Adana Demirspor ile anılmaktan memnun.

Sezon başında göreve başladığı Cluj'dan gönderilen Marius Sumudica'nın adı Adana Demirspor ile anılırken Rumen teknik adamdan açıklama geldi.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığına göre Sumudica, "Türkiye benim ikinci ülkem gibi. Orayı seviyorum ve orada harika hissediyorum. İnsanlarını ve futbolu seviyorum. Geri dönüşümle ilişkilendirilmekten onur duyuyorum" dedi.

Sumudica, "Belhanda ve Balotelli'nin 90 dakika sahada kalması gerektiğine inanıyorum. Maç esnasında herhangi bir anda oyunu lehinize çevirebilecek olağanüstü oyuncular" diye konuştu.

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