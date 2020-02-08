Adem Yarıcı'nın abisi: 2 ay önce de intihar girişiminde bulundu; ‘işe alacağız’ dediler, almadılar

Hatay Valiliği önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz" dedikten sonra kendini yakan, Adem Yarıcı'nın işsizlikten dolayı iki ay önce de belediye binası önünde intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen abisi Şerif Yarıcı, "İşsizdi, ekmek bulamıyordu, çocukları perişandı. ‘İşe alacağız’ dediler, almadılar. Bunun için intihar etti” dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün sabah valilik önünde “Açım, işsizim, evde çocuklarım zor durumda, çocuklarım aç” diyerek, bedenini ateşe veren ardından da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Adem Yarıcı’nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Antakya’ya götürüldü. Vücudunda ikinci derece yanıklar bulunan Yarıcı, Antakya Mezarlığı’nda toprağa verildi. anlattı.

Hamdullah Kesen'in haberine göre Yarıcı'nın abisi Şerif Yarıcı, 15 gün önce eşinden boşanan kardeşinin işsizlikten dolayı bedenini ateşe verdiğini söyledi. Kardeşinin 2 ay önce de Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde iş için intihar girişiminde bulunduğunu, belediye yetkililerinin “Ocak ayında işe alacağız” diye söz verdiğini aktaran ağabey Yarıcı, belediyenin sözünü tutmadığını ve kardeşinin bunalıma girip intihar ettiğini vurguladı. Mezopotamya Ajansı'ndanYarıcı'nın abisi Şerif Yarıcı, 15 gün önce eşinden boşanan kardeşinin işsizlikten dolayı bedenini ateşe verdiğini söyledi. Kardeşinin 2 ay önce de Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde iş için intihar girişiminde bulunduğunu, belediye yetkililerinin “Ocak ayında işe alacağız” diye söz verdiğini aktaran ağabey Yarıcı, belediyenin sözünü tutmadığını ve kardeşinin bunalıma girip intihar ettiğini vurguladı.

"Bu olayda herkesin suçu var"

Kardeşinin inşaatlarda boyacılık yaptığını söyleyen Şerif Yarıcı, “İş bulamıyordu. Hiçbir yerde iş yoktu. Piyasa ölü. Çalışmıyor, evine ekmek götüremiyordu. Çocuklarına verecek bir şeyi kalmadı” dedi. Abi Yarıcı, Ağrı Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Selma Gökçen'in kardeşine dair “Ucuz, siyasi manevra” sözlerine tepki göstererek, “Kardeşim ekonomik sorunlardan dolayı bulanıma girdi. Bu tür yaklaşımlar hiç doğru değil. İşsizdi, ekmek bulamıyordu, çocukları perişandı. ‘İşe alacağız’ dediler, almadılar. Bunun için intihar etti. Bu olayda herkesin suçu var. Bu yüzden bunun üzerini kapatmaya çalışıyorlar” diye kaydetti.

"Sürekli işsizlikten bunaldığını söylüyordu"

Ailenin diğer fertleri ise, Adem Yarıcı'nın valilikten yardım almadığını belirtti. Yarıcı'nın iki çocuğunun ayrıldığı eşinin yanında kaldığını aktaran aile fertleri, Yarıcı'nın işsizlikten dolayı intihar ettiğini kaydetti. Aile fertleri, “Bizde inşaatlarda çalışıyoruz. İş varsa gidiyoruz. İnşaatların durumunu biliyorsunuz. Adem sürekli işsizlikten bunaldığını söylüyordu. Zaten eşinden de işsizlikten ötürü ayrıldı” diyerek, durumlarını özetledi.

"Bakım parasıyla geçiniyor"

Yarıcı ailesini ziyaret eden İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şube Eş Başkanı Servet Üstün Akbaba, “Adem Yarıcı, iki gün önce çocuğunun doğum günü olması sebebiyle arkadaşına gidip, ‘Bir kola parası verir misin? Çocuğumun doğum günü'’ diyor. Dünde intihara giderken; kardeşine, 'Hakkını helal et, ben bu işsizlikten bunaldım' demiş. Kendini yakarken de 'Çocuklarım aç, artık bunaldım, işsizim' diyor. Daha önce yerel basına işsiz olduğuna dair demeç vermiş. Ailesi oldukça yoksul. Ağabeyinin engelli çocuğu için verilen 300 TL’lik bakım parasıyla geçiniyor. Oldukça zor durumda olan bir aileden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede yoksulluk halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor"

“İşsizlik bir insan hakları ihlalidir. İnsanlar aç, işsiz ve sefil” diyen Akbaba, şöyle devam etti: “Ailenin hepsi bu durumda. Bu ülkede yoksulluk halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. İnsanların ruh sağlıkları bozuk. Devlet yükümlülüklerini yerine getirilmeli. Bu insanlar işsizlik başvurusunda bulunuyor ve aylardır işsizler. Biyolojik yaşamlarını sürdürmek için paraya ihtiyaçları var. Ama o parayı bulamıyor.”