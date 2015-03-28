'Âdem' ile 'Havva' 200-250 bin yıl önce mi yaşadı?

İzlanda halkının ‘genetik karışma’ anlamında dünyadaki en ‘saf’ halk olduğunu yazan Hürriyet yazarı İsmet Berkan, yazısında İzlandalı kadın ve erkeklerin genetik geçmişini araştırılarak yapılan bir araştırmaya yer verdi. Berkan, yazısında “DeCODE Genetics adlı şirket, İzlandalı 753 erkeğin genetik geçmişini araştırarak işe başladı. Erkeği erkek yapan Y kromozomunu geçmişe doğru götürdüklerinde, teorik olarak dünyadaki bütün erkeklerin atası, yani teorik 'Âdem’in aşağı yukarı hangi tarihlerde yaşadığını bulacaklarına inanıyorlardı. Bu amaçla bazı varsayımlar altında, 'Âdem Baba'mızın 174 bin ile 321 bin yıl önce, kabaca 200-250 bin yıl önce yaşadığını saptadılar” ifadelerine yer verdi.

İsmet Berkan, “Peki ya teorik 'Havva Ana'mız? DeCODE Genetics onun da izini sürüyor ve 'Havva'nın da 200 bin yıl kadar önce yaşadığını hesaplıyor. Kafanız karıştı değil mi, 'Âdem' binlerce yıl yalnız mı dolaştı, Havva yokken kendi türünü nasıl sürdürdü? Biraz daha karıştırayım kafanızı: 'Adem' ile 'Havva'nın birer birey olarak birbirleriyle hiç karşılaşmamış olma ihtimalleri hayli yüksek. E madem karşılaşmadılar bile nasıl çocuk yaptılar? Diyorum ya, 'teorik' bir Adem ile teorik bir Havva'dan söz ediyoruz. Erkeklerdeki Y kromozomu ile kadınları ortak bir ataya götüren mitokondria üzerinde yapılan bir çalışma bu. Ve çeşitli varsayımlar kullanarak tarihi geriye doğru götürüyor” dedi.

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