Adem Huduti'nin de yargılandığı Malatya'daki darbe girişimi davasında 4. gün

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması sona erdi.

Malatya'daki darbe girişimi davasında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2'nci Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay, astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanık için duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmanın bugünkü bölümünde tutuklu sanıklardan dönemin Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Alay Komutanı Albay Mehmet Ergün, Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan, İstihkam Alay Komutan Vekili Yarbay İsmail Akın, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Emir Subayı eski Binbaşı Sedat Kaya ve 2. Ordu Komutanlığı İcra Subayı Kurmay Binbaşı Eyüp Kök savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Emir Subayı eski Binbaşı Sedat Kaya'nın savunmasının ardından, duruşmayı sonlandırdı.

Davanın görülmesine pazartesi günü devam edilecek.

Malatya MEBS (Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler) Alay Komutanı olarak albay rütbesi ile görev yapan Mehmet Ergün'ün savunmasına geçildi. Ergün'e iddianamedeki suçlamalar okunarak, Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan "Sıkıyönetim Direktifi" mesaj emrinin geldiği belirtildi. Ergün, savunmasına, "Hain darbe girişimini lanetliyorum" diye başladı.

Bu arada, davanın görülmeye başlandığı salı gününden itibaren aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 17 sanık savunma yaptı.

Öte yandan, mahkemeye gelen, aralarında Huduti ile Angun'un da bulunduğu 10 tutuklu sanık, elleri kelepçelenerek duruşmanın görüldüğü salondan çıkarıldı.

Jandarma eşliğinde araçlara bindirilen tutuklu sanıklar, cezaevine götürüldü.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.