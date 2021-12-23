Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti!

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada hakem Zorbay Küçük'ün kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Malatyaspor'un tecrübeli simi Adem Büyük mücadele sonrası flaş açıklamalarda bulundu ve şunları kaydetti:

"Bu kadarı da ayıp ya! Ne diyeyim ki! Geliyorlar, haklısınız diyerek işin içinden çıkıyorlar. Ne olacak şimdi? Adam burada bizi tehdit ediyor! Siz kimsiniz abi! Hakemler hakkında her şey aynı şeyi konuşuyorsa bir problem yok mudur? Ben anlamıyorum. Siz kimsiniz abi? Biz, biraz konuşunca 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım abi biz şimdi? Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz. Haklısınız deyip, işin içinden çıkıyorlar. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, "Haklısınız" diyip çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti!" Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır! Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük, beni "Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam" diye tehdit etti geçen hafta. Bu hafta da bu şeyler oldu."

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