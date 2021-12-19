Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e sert tepki: Sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez

Galatasaray'dan, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçı yöneten hakem Zorbay Küçük'le ilgili sert bir açıklama geldi. Açıklamada, "Spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez" denildi.

Hakem Zorbay Küçük'ün, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na "yalancı", Arda Turan'a ise Ne yapacaksın? Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın" dediği açıklanmıştı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Zorbay Küçük, gözlemci raporlarında da görülebileceğinden şüphe etmediğimiz haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkça Galatasaray’ın karşısında durması olarak yorumlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekipten "Herkes Farkında" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur"

"Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir. Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir.

Bu hataların Galatasaray’ın sportif başarılarına ve mali kaynaklarına verdiği zararlar tahammül sınırlarımızı zorlarken, 18 Aralık 2021 tarihli Medipol Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük’ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez. Zorbay Küçük, gözlemci raporlarında da görülebileceğinden şüphe etmediğimiz haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkça Galatasaray’ın karşısında durması olarak yorumlayacağız.

"Hakemler Galatasaray söz konusu olunca adaletsizliği, çifte standardı ve karşı tarafı kayırmayı normal hale getirmişlerdir"

Hakemin görevi adalet dağıtmaktır. Ancak, hakemler Galatasaray söz konusu olunca adaletsizliği, çifte standardı ve karşı tarafı kayırmayı normal hale getirmişlerdir. Galatasaray’a yapılanlar Türkiye Süper Ligi’ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir.

Sadece Galatasaray Spor Kulübü’nün değil Türk futbolunun menfaatlerine zarar veren bu davranışlara karşı atılması gereken her türlü hukuki adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız".

"Ne yapacaksın? Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın"

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında 1-1 berabere kalırken maç sonunda Galatasaraylı futbolcular ile Zorbay Küçük arasında gerginlik yaşanmıştı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Zorbay Küçük, Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı" derken Arda Turan bu sözlere tepki gösterince ikili arasında da ipler gerildi. Zorbay Küçük, tecrübeli futbolcuya "Ne yapacaksın? Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın" ifadelerini kullanınca Galatasaray cephesinin tepkileri de arttı.