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Kültür-Sanat

Adele'in yeni videosu 'Hello' Youtube'da rekor kırdı

Video saatte bir milyon tık alıyor

29 Ekim 2015 17:56

İngiliz şarkıcı Adele'in yeni çıkarttığı şarkısı ‘Hello’, Youtube'da saatte bir milyon kez çalınıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Adele yeni şarkısı Hello'nun video klibini geçen Cuma sabahı çıkarttı. 48 saatte 50 milyondan fazla kez tıklanan video, aynı zamanda bu yıl Youtube'a en iyi giriş yapan video klip oldu. "Adele hello" da geçen Cuma ve Cumartesi günü Yotube'da en çok arama yapılan kelimeler oldu. Şarkı, Cuma gününden sonraki 5 gün içinde Youtube’da 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Video ilk iki gün ortalama saatte bir milyon tık alırken, Cuma günü saatteki tık sayısı 1,6 milyona ulaştı. Yeni Yıldız Savaşları filminin fragmanı ise saate 1,2 milyon kez izlenmişti.

Şarkı ayrıca çıkmasından sonraki 24 saatte çalınan müziğin kime ait olduğunu tanımlayan Shazam adlı uygulamada saniyede iki kişi tarafından sorgulandı. Toplam 200 bin sorgulamayla da uygulama rekoru kırıldı.

Adele'in yeni şarkısı ilk olarak BBC 1 Radyosu'nda çalmış, üç yıldır yaptığı bu ilk yeni eser çalarken duygusal anlar yaşayan Adele gözyaşlarını tutamamıştı.

 

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