Adele'den son albümü '25' için Spotify kullanıcılarına kötü haber

Adele'in heyecanla beklenen son albümü 25, Spotify, Deezer ve Apple Music gibi online müzik platformlarından dinlenemeyecek.

Apple Music'den yapılan açıklamaya göre Adele'in "25" adlı albümü online olarak dinlenemeyecek ancak Apple'ın online mağazası İtunes üzerinden 13 liraya satın alınabilecek. Albümden çıkan ilk single olan "Hello"yu ise kullanıcılar online olarak dinlemeye devam edebilecek. Kullanıcılar Apple Music için aylık 10 dolar ödüyor.

"Umarız 24 milyon hayranına bu fırsatı verir"

60 milyondan fazla kullanıcısı olan online müzik dinleme servislerinin en büyüğü olan Spotify ise Adele'in kararına ilişkin "Biz Adele'i seviyor ve onun kararına saygı duyuyoruz. Spotify'da Adele'in 24 milyon hayranı var. Umarız daha önce "19" ve "21" albümlerinde yaptığı gibi, hayranlarına "25"i de dinleme fırsatı verir." şeklinde konuştu.

Deezer yöneticisi Tyler Goldman da 25'in Deezer üzerinden dinlenemeyeceğini doğruladı. Goldman Adele'in online müzik dinleme servisleri üzerinden para kazandığını ancak bu kararıyla cd ve online albüm satışlarını daha da yükseltmek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Adele'in menajeri ve plak şirketi ise konu hakkında henüz bir yorum yapmadı.



25 Adele'in 4 sene önce 2011'de piyasaya çıkan ve 30 milyondan fazla satan 21 adlı albümünden sonraki ilk albümü olma özelliği taşıyor.



Billboard Dergisi'ne göre 25'in satışa çıktığı ilk hafta yalnızca Kuzey Amerika'da 1 milyon kopyadan fazla satması bekleniyor.

Adele'den önce Taylor Swift yapmıştı

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan ABD'li şarkıcı Taylor Swift müziğin bedava olmaması gerektiğine inandığını söyleyerek "1989" adlı albümünü online müzik servislerinin birçoğundan kaldırtmıştı.

Daha sonra Apple Müzik ile anlaşarak albümünün yalnızca bu platform üzerinden online olarak dinlenebilmesine izin vermişti. Spotify'dan ise tamamen çıkarak kendisine ait tüm eserlerin kullanımını yasaklamıştı. Hatta Spotify'da "Taylor Swift'in yokluğunda dinlenebilecek şarkılar" isimli listeler oluşturulmuştu. Bu kararın ardından Swift'in albümü 8,5 milyondan fazla satarak 2014 senesinin en çok satan albüm olmuştu.



Deezer yöneticisi Goldman, Taylor Swift'in hareketinin online müzik endüstrisini etkilemediğini ve Adele'in kararının da etkilemeyeceğini belirtti.

Bir daha insanların beğenebileceği bir iş yapamayacağı konusunda endişeleri olduğunu belirten Adele'in endişeleri boşa çıkmış görünüyor. Zira eleştirmenler 25"in çok başarılı bir albüm olduğunu ve Adele'in hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadığını söyledi.