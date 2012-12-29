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Adele, yılbaşının istenmeyeni oldu

Adele'in '21' adlı albümü, ikinci el eşyalar satan bir internet sitesinde 47 bin 315 adet kopyayla satılığa çıkarıldı

29 Aralık 2012 18:24

İngiliz şarkıcı Adele’in dünya çapında 10 milyondan fazla satan ‘21’ albümü, yılbaşının istenmeyen hediyesi oldu.

Adele’e 6 Grammy ödülü kazandıran '21' adlı albüm, ikinci el eşyalar satan bir internet sitesinde 47 bin 315 adet kopyayla satılığa çıkarıldı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan site yöneticisi, satılan çoğu eşyanın ailelerden gelen hediyeler olmasını üzücü bulduğunu belirtti.

İstenmeyen hediyelerde Adele’i One Direction’ın ‘Up All Night’ albümü takip etti. DVD filmlerde ise ‘Alacakaranlık’ (Twilight) ve ‘Batman Kara Şövalye’ geri iade rekoru kıran hediyeler arasında yer aldı.

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