Adele, yeni single'ı "Easy on Me" ile dönüyor

Ünlü şarkıcı Adele, uzun zaman sonra yeni single’ı “Easy on Me” ile 15 Ekim’de piyasaya dönecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, 33 yaşındaki Adele, 15 Ekim’de piyasaya çıkacak yeni single’ı Easy on Me’yi 20 saniyelik siyah beyaz bir kliple duyurdu. Klipte, Adele eski bir teyp kasetini arabasının müzik setine yerleştiriyor ve arabasının penceresinden nota sayfaları uçuşmaya başlıyor.

Adele’in yeni single’ından sonra bir albümü de piyasaya çıkacak.

21 albümü Adele, Guinness Rekorlar Kitabı'na çok sayıda rekor ile girmişti. İngiltere'de bir yıl içinde üç milyondan fazla kopya satan ilk sanatçı olmuştu. Hello şarkısı, 2017 Grammy Ödülleri'nde "Yılın Kaydı", "Yılın Şarkısı" ve "En İyi Pop Solo Performansı" ödüllerini kazanırken; 25 albümü, "En İyi Pop Vokal Albümü" ödülünün yanında "Yılın Albümü" kategorisinde de Grammmy kazandı. Böylece Adele, 2012'de 21 albümüyle kazandığı ödülün ardından bu seneki zaferiyle Grammy Ödülleri tarihinde iki defa "Yılın Albümü" ödülünü kazanan ikinci kadın sanatçı oldu.