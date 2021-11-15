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Boşandığı için utanıyor

Babası, kendisi iki yaşındayken evi terkeden ünlü şarkıcı "Öyle bir aileden gelmediğim için hayatım boyunca çekirdek aile saplantım vardı" dedi ve ekledi:

"Çok küçük bir yaştan itibaren kendime, çocuklarım olduğu zaman onlardan ayrılmayacağıma söz vermiştim. Ve gerçekten, hakikaten uzun bir zaman denedim."

33 yaşında olan Adele, evliliğinin yıkılmakta olduğunu ilk kez bir dergideki kişilik testini yaptığında farkettiğini söyledi.

Sorulardan biri "Hakkınızda hiç kimsenin bilemeyeceği şey nedir?" oldu. Adele arkadaşlarına itiraf etti:

Adele aslında Simon Konecki ile 8 yıl beraber olmuştu ama daha önce evliliğinin de ayrılığının da 2018 yılında olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcı mülakatında, "Evliliği çok ciddiye alıyorum...ve öyle anlaşılıyor ki, ne bileyim, bu kadar çabuk evlenip boşanmakla neredeyse evliliğe saygısızlık etmiş gibi hissediyorum."

Boşandığı eşi 'hayatını kurtardı'

Adele, ona aşık olmasa da Konecki'yi hala sevdiğini özellikle tekrarladı. Çift hala Los Angeles'da karşılıklı evlerde oturuyor ve oğulları Angelo'ya birlikte bakmayı sürdürüyor.

Meşhur olduktan sonra Konecki'nin "hayatını kurtardığını" söylüyor:

"Hayatımın o döneminde, çok gençtim ve herşeyi elde ettiğimi düşünüyordum. Rahatlıkla bazı karanlık yollara sapabilir ve şöhretin sarhoşluğuyla kendime zarar verebilirdim."

"O sırada o geldi ve hayatımın o noktasına kadar karşılaştığım en dengeli insandı. Ona şu anda bile hayatımı emanet ederim."

Müziğinin kaynağını açıklayamıyor

"Hello" ve "Someone Like You" gibi şarkıları milyonlarca insanı etkiledi ama Adele müziğinin gücünün kendisi için anlaşılamaz bir şey olduğunu itiraf etti:

"Bir birey olarak şarkılarımla aynı özelliği taşımıyorum. Sanki onları başka bir yerden çekip alıyorum ve onlara nasıl eriştiğimi bilmiyorum."

"Çok garip çünkü gerçek hayatta o kadar derin olduğumu sanmıyorum."

Şarkı sözlerinde neden o kadar çok şahsi bilgi verdiği sorulduğunda Adele, insanlara aynı tür şeyler yaşadıkları konusunda güvence vermek istediğini söyledi:

"Müzik bana bir çok durumda yardımcı oluyor ve başkaları için de aynı şeyi yapmasını istiyorum. Yalnız olmadıklarını hatırlamalarını."