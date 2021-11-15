Rejim yaptığı için eleştirilmişti
Benimsediği egzersiz düzeni ile neredeyse 45 kilo kaybeden Adele'in görünüşündeki değişim son 2 yıldır çok konuşuluyor.
Adele bu değişimin esasen yaşadığı kaygılar ve panik ataklarını kontrol etmekle ilintili olduğunu söylüyor:
"Evliliğimi sonlandırdıktan sonra çok korkutucu panik ataklar yaşadım. Beni tümüyle felç ediyorlar, ve kafamı karıştırıyorlardı çünkü kendi bedenim üzerinde hiç bir kontrolüm kalmamıştı."
Yaşadığı aşırı endişe dalgalarının spor salonunda azaldığını farkedince her gün spora gitmeye başladı.
Adele, "Bu gerçekten de kafamın içini düzenlememe katkıda bulundu" diyor.
Oprah Winfrey bu noktada kendisinin kilo kaybettiği dönemi hatırlayarak, kimilerinin rejime girdiğinde bundan rahatsız olduklarını, terkedilmiş hissettiklerini anlattı.
Adele de benzer yorumlar duyduğunu belli ederek yanıtladı:
"Bu beni şok etmedi hatta sarsmadı bile çünkü kariyerim boyunca bedenim hep nesneleştirilmişti. Ya çok şişman ya çok zayıftım. Ya süper görünüyordum ya da tersi. Ama insanların kendi bedenleri hakkındaki hislerini onaylamak benim işim değil. Ben kendi hayatıma çeki düzen vermeye çalışıyorum. Buna başka kaygılar ekleyemeyeceğim."
Oprah Winfrey: Yeni şarkısı Hold On, milli marşadönüşebilir
Röportaja eşlik eden konserinde Adele, 30 adlı albümünde yer alan üç yeni şarkısını söyledi. I Drink Wine, Love Is A Game ve Hold On.
Oprah Winfrey sonuncu şarkıya odaklanarak sözlerini tekrarladı:
"Tam bir karmaşayım/Daha çok denedikçe daha geriliyorum/Kendimin en büyük düşmanıyım/Şu an kendim olmaktan nefret ediyorum."
Adele boşanma sürecinde sık sık böyle hissettiğini ama arkadaşlarının kendisine "Dayan" dediklerini anlattı:
"Sürdürmeye çalışmak çok tüketiciydi. Bu bir süreç, boşanma sürece, tek başına ebeveyn olma süreci, çocuğunu her gün görememe süreci. Anne olduğum zaman bunları hesaplamamıştım."
Özel televizyon şovundan önce konuşan Oprah Winfrey Adele'in yeni albümündeki Hold On şarkısının çok güçlü bir parça olduğunu kaydederek "Dünyada bir sorunla uğraşan herkes için bir tür milli marş olabilir" dedi.
Oğlu, Taylor Swift'in daha ünlü olduğunu düşünüyor
Adele, oğlunu 2018 yılında Taylor Swift'in stadyum konserine götürdüğünde, Angelo hayranlık içinde kalakalmıştı.
O sırada 6 yaşında olan Angelo bir şovun bu kadar çok kişi tarafından izlenebilmesine inanamamıştı çünkü daha önce hep annesinin seyircisiz provalarını izlemişti.
Fakat Adele, oğlunun son zamanlarda, özellikle YouTube'daki son videosunun yayımlanmasından sonra annesinin ne kadar popüler olduğunu anlamaya başladığını söylüyor:
"Geçen gün Easy On Me'nin yayımlanmasını beklerken '150 bin kişi bekliyor" diyordu. Sonra yorumları okudu ve 'Seni gerçekten çok seviyorlar' dedi. Yani anlamaya başlıyor ama daha tam değil."