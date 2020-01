Adele müziğe ara mı veriyor?

Ödül rekortmeni şarkıcı Adele'in geçen ay başladığı turnesini tamamladıktan sonra müziğe beş yıl ara vereceği ileri sürüldü.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak; ünlü şarkıcının yakın arkadaşlarına, oğlu Angelo ile daha fazla vakit geçirmek için müziğe beş yıl ara vermek istediğini söylediğini anlattı.

Ünlü şarkıcının Avrupa ve ABD'de 105 durağı kapsayan turnesinden sonra uzun bir süre spot ışıklarından uzak durmaya kararlı olduğu ileri sürüldü.

Adele'e yakın bir kaynak; ünlü şarkıcının 2012 doğumlu olan oğlu Angelo Konecki'nin büyüdüğüne daha yakından tanıklık etmek istediği için böyle bir karar aldığını ileri sürdü.

Adele kimdir?

Gerçek adı Adele Laurie Blue Adkins olan ingiliz şarkıcı 1988 yılında dünyaya geldi. 2006'da bir arkadaşının Adele'e ait bir demoyu Myspace'e göndermesinden sonra XL Recordings, şarkıcıya bir kayıt sözleşmesi teklif etti. Bir sonraki yıl, BRIT Ödülleri'nde "Eleştirmenlerin Seçimi" ve BBC'nin "2008'in Sesi" ödülünü kazandı.

İlk albümü 19 ile Adele hem ticari başarı hem de eleştirmenlerin takdirini kazandı.Albüm, İngiltere'de müzik listelerine bir numaradan giriş yaptı ve dört defa platin kazandı.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci de olan Adele'in ABD'deki kariyeri, izleyici rekoru kıran 2008'in sonlarındaki Saturday Night Live bölümü ile yükseldi. 2009 Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı ile En İyi Kadın Vokal Pop Performansı dallarında ödül kazandı.

İkinci stüdyo albümü 21, 2011'in başlarında piyasaya sürüldü. Albüm, iyi eleştiriler aldı ve çıkış albümünün elde ettiği başarıyı geçti. Bu albümle Adele, Yılın Albümü dahil olmak üzere altı Grammy Ödülü kazandı ve böylece bir gecede en çok Grammy Ödülü kazanan kadın şarkıcı olarak Beyoncé ile eşit oldu.

Ayrıca albüm Brit Ödülleri ile Amerikan Müzik Ödülleri dahil olmak üzere çeşitli ödül törenlerinden birçok ödül kazandı. 21 albümü, İngiltere'de on altı defa platinum ile belgelendi; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise albüm, 1985 yılından bu yana herhangi bir albümden daha uzun süre zirvede kalma başarısını elde etti.

Albümden çıkan "Set Fire to the Rain" adlı üçüncü single, şarkıcının ABD'deki üçüncü bir numara single'ı oldu ve böylece aynı anda Billboard Hot 100 listesinde üç bir numara şarkısıyla Billboard 200 listesinin başında yer alan tarihteki ilk sanatçı oldu. 21, ABD ve İngiltere albüm listelerinde en uzun süreli bir numarada kalan solo kadın albümü olarak da tarihe geçti.

21 ile Adele, Guinness Rekorlar Kitabı'na çok sayıda rekor ile giriş yaptı. İki albümü ve 21 adlı albümünden çıkan "Rolling in the Deep", "Someone Like You" ile "Set Fire To The Rain", adlarındaki ilk iki single ile Adele, 1964 yılındaki Beatles'ın elde ettiği başarıdan beri aynı anda İngiltere'deki hem "Resmî Single Listesi" hem "Resmî Albüm listesi"ndeki en iyi beş içinde iki hit çıkarma başarısı elde eden yaşayan tek sanatçı oldu.

2014 yılında “Make You Feel My Love” parçası Spotify tarafından en mükemmel aşk şarkısı olarak açıklandı.

Adele, geçen yılın son dönemlerinde de Hello adlı şarkısıyla bir anda fırtına gibi esti.