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Adele, Gangnam Style'ın rekorunu kırdı

Gangnam Style, 158 günde 1 milyar izlenme rekoruna ulaşmıştı

23 Ocak 2016 13:59

İngiliz şarkıcı Adele, Güney Koreli pop star PSY'nin Gangnam Style'ına ait olan bir rekoru daha ele geçirdi. Adele'nin ‘Hello' şarkısı, 87 günde 1 milyar izlenmeye ulaştı.

Gangnam Style, bu izlenme sayısına 158 günde ulaşabilmişti. Konuyu AP'ye değerlendiren YouTube yetkilisi, şu ana kadar 17 videonun 1 milyarın üzerinde izlendiğini söyledi. rekor hızla 1 milyarın üzerine çıkan Adele'nin büyük bir başarı elde ettiğini anlatan yetkili, “Bunu hak eden biri varsa, o Adele ve şarkısıdır.” dedi.

1 milyarın üzerinde izlenen diğer müzik videoları ise şunlar: Maroon 5'in ‘Sugar', Major Lazer'ın ‘Lean On', OneRepublic'in ‘Counting Stars', LMFAO'nun ‘Party Rock' ve Sia'nın ‘Chandelier'.

 Shakira'nın ‘Waka Waka'sı, Ed Sheeran'ın ‘Thinking Out Loud'u ve Ellie Goulding'in ‘Love Me Like You Do' şarkısı da 1 milyar izlenme eşiğinde bulunuyor.

 

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