Adele, 6 yıllık aradan sonra ilk kez yeni şarkı yayınladı

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Adele hayranları için uzun bekleyiş sona erdi. Britanyalı müzisyen, 6 yıllık bir aradan sonra ilk kez yeni bir şarkı yayınladı.

Adele'in 19 Kasım'da yayınlanacak albümü '30'un ilk teklisi olan 'Easy on Me', klibiyle birlikte streaming servisleri ve internet sitelerinde yer aldı.

Yeni şarkının müzik videosu, Adele'in 2015 çıkışlı hit teklisi 'Hello' için kullandığıyla aynı lokasyonda başlıyor.

Adele, '30' isimli albümü üzerinde 3 yıldır çalıştığını belirtmişti.

Britanyalı müzisyenin 3 albümü de Billboard 200 listelerinde ilk 5'e girmeyi başarmıştı. '25' ve '21' albümleri de Grammy'ye layık görüldü.

Adele, altı yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümündeki şarkıların, 9 yaşındaki oğlunun, babası ile neden boşandıklarını anlamasına yardımcı olacağını düşündüğünü söylemişti.

Vogue dergisine konuşan şarkıcı, "Bu albümle ona, yirmili ya da otuzlu yaşlarına geldiğinde, kim olduğumu ve neden kendi mutluluğum uğruna onun tüm hayatını gönüllü olarak ters yüz ettiğimi açıklamak istedim" dedi.