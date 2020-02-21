Adele 5. albümünü duyurdu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, beş yıl aradan sonra yeni albümünü eylülde çıkaracağını açıkladı.

Son albümü 25’i 2015’te çıkaran Adele, yeni albüm haberini arkadaşları Laura Dockrill ve Hugo White’ın düğününde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda açıkladı.



murekkephaber.com'un haberine göre; 31 yaşındaki şarkıcı, düğünde yaptığı konuşmada, "Albümümü eylülde bekleyin" dedi.



Adele, albümü hakkında detaylı bir bilgi vermedi. Ünlü şarkıcı ve menajeri Jonathan Dickins, geçtiğimiz aylarda yeni albümün 2020’de çıkacağını söylemiş ancak net tarih vermemişti.

Adele, ilk albümü 21'i 2011’de çıkarmıştı. 2012’de James Bond filmi şarkısı Skyfall single’ını yayınlayan ünlü şarkıcı, 25 albümüyle hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırdı. Albüm, ABD’de çıktığı ilk hafta 3,38 milyonluk satış yaptı.

Öte yandan nisan ayında eşi Simon Konecki’den boşanan Adele, ardından verdiği 45 kilo ve yeni görünümüyle sık sık gündeme geldi.