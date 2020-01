Adele 46 yıllık rekoru kırdı

İngiliz şarkıcı Adele’in 2011 yılında çıkan '21' albümü, Billboard’un en iyi 200 albüm listesinde kalma süresiyle ABD’li şarkıcı Carole King’in 1971’de çıkardığı 'Tapestry' albümünün rekorunu kırdı.

Carole King listede 318 hafta kalırken, 28 yaşındaki şarkıcı Adele’in süresi 319 hafta oldu. Bu da altı yıl, 73 ay ya da 2 bin 233 gün olarak ifade edilebilecek bir zaman dilimine denk geliyor.

Huffington Post'ta yer alan habere göre Adele'in 319 hafta Bilboard 200 listesinde kalması bir kadının başarısı olarak önemli görülüyor. Billboard, Adele’in albümünün, çıktığı ilk günden bu yana listede yer aldığını belirtti. Adele’in ‘21’ albümüyle listede kalması, erkek sanatçıların hakimiyeti altında olan liste için bir kadının başarısı anlamına geliyor. Adele’in Billboard listesinde kalmaya devam edeceği düşünülüyor.

Pink Floyd, Bilboard listesinde 927 hafta kaldı

Billboard listelerinde Pink Floyd 1973 yılında çıkardığı "The Dark Side of the Moon" ile 927 hafta, onu takip eden Johnny Mathis 1958'de çıkan albümüyle "Johnny’s Greatest Hits" ile 490 hafta, the 1956 “My Fair Lady” kaydı ile 480 hafta ve Bob Marley&The Wailers da 1984'te çıkan "Legend" albümüyle 463 hafta ile yer almıştı.