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Adele'in bebeği oldu

Adele ve Simon Konecki 1 yılı aşkın bir süredir beraberler

21 Ekim 2012 19:30

24 yaşındaki İngilizce şarkıcı Adele , geçen yazdan beri birlikte olduğu Simon Konecki’den bir erkek bebek dünyaya getirdi.

 

Resmi blogundan duyurmuştu

 

Daily Mail’in haberine göre, dünyaca ünlü şarkıcı hamile olduğunu, Haziran ayında resmi blogunda yayınladığı, ‘Simon’la ilk bebeğimizi beklediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Haberi ilk benden duymanızı istedim. Açıkçası bulutların üzerindeyiz ve çok heyecanlıyız. Ama lütfen bu kıymetli zamanda mahremiyetimize saygı gösterin’ sözleriyle duyurmuştu.

Adele ve Simon, geçtiğimiz yaz çıkmaya başlamışlar ve bu yılın başlarında birlikte yaşamaya karar vermişlerdi. Simon’un eski karısından olma 5 yaşında bir kızı bulunuyor.

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