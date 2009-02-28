Adaylar için son gün

Siyasi partilere, aday listelerindeki eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına bildirmeleri için tanınan süre, 28 Şubat günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek.





Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin belirlediği seçim takvimi işliyor.



Takvime göre, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesi için tanınan süre bugün saat 17.00 itibarıyla sona erecek.



Seçim takvimi



Kesin aday listeleri, büyükşehir olmayan iller ve ilçe adayları ile bağımsız adaylar dahil ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı adayları da il seçim kurullarınca yarın ilan edilecek.



İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak. Sonraki süreç şöyle işleyecek:



19 Mart 2009 Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.



23 Mart 2009 Pazartesi: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.



28 Mart 2009 Cumartesi: Saat 18.00'den itibaren seçim propagandası yapılamayacak.



29 Mart 2009 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

