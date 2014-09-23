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Spor

Aday olmasam kulüp karışırdı

Galatasaray'da Ekim ayında yapılacak olan başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Alp Yalman, "Aday olmasam kulüp karışır"dedi.

23 Eylül 2014 20:36

Ekim ayında yapılacak Galatasaray Başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Alp Yalman,"Galatasaray'ı yönetimsiz bırakmak ve karışıklık zeminine sokmamak için arkadaşlar geldi ve beni aday olmam konusunda ikna ettiler. Ben de böyle bir göreve soyundum"dedi.

'Söz konusu Galatasaray olunca herşey farklı'

Söz konusu Galatasaray olunca her şeye farklı bakılıyor diyen Yalman, "Aday olmam için gerekli görüşler vardı. Ben de bunun üzerine böyle bir karar verdim. Eğer beni böyle bir göreve layık görürlerse altından kalkmaya çalışırız. Önümüzdeki süreç kolay değil her zaman heyecanlı"dedi.

 

 

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