Adapazarı'nda bir polis, meslektaşını 6 kurşunla öldürdü

Adapazarı'nın Beşköpru mahallesinde, polis memuru Birol İ., bilinmeyen bir nedenle eşinin amcası olan polis memuru Murat Akmelez'i 6 kurşunla öldürdü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Adapazarı'nda, polis memuru 45 yaşındaki Birol İ., eşinin amcası olan polis memuru 54 yaşındaki Murat Akmelez'i tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay saat 11.00 sıralarında, Beşköpru Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Birol İ. ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Akmelez yakınlarının düğünü için Adapazarı'na geldiler.

21 yıllık polis memuru Birol İ. ile eşinin amcası olan 32 yıllık polis memuru Murat Akmelez arasında düğünün yapılacağı evin önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Birol İ. beylik tabancasını çıkartarak Murat Akmelez'in üzerine 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kaldırıma yığılan Murat Akmelez yaralandı.

Murat Akmelez olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Akmelez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru Birol İ. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.