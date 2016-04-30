T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adapazarı'nda bir polis, meslektaşını 6 kurşunla öldürdü

Polis memuru Birol İ. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı

30 Nisan 2016 22:02

Adapazarı'nın Beşköpru mahallesinde, polis memuru Birol İ., bilinmeyen bir nedenle eşinin amcası olan polis memuru Murat Akmelez'i 6 kurşunla öldürdü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Adapazarı'nda, polis memuru 45 yaşındaki Birol İ., eşinin amcası olan polis memuru 54 yaşındaki Murat Akmelez'i tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay saat 11.00 sıralarında, Beşköpru Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Birol İ. ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Akmelez yakınlarının düğünü için Adapazarı'na geldiler.

21 yıllık polis memuru Birol İ. ile eşinin amcası olan 32 yıllık polis memuru Murat Akmelez arasında düğünün yapılacağı evin önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Birol İ. beylik tabancasını çıkartarak Murat Akmelez'in üzerine 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kaldırıma yığılan Murat Akmelez yaralandı.

Murat Akmelez olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Akmelez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru Birol İ. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

polisölümmeslektaşamcahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24