'Adanalı medya patronlarının seks kasetleri Vali Coş'un elinde' iddiası

Adana’da bir TV yöneticisi, “Vali’nin Özel Kalem Müdürü’nün dolabında, bazı medya patronlarının seks kasetleri var” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "öğrenci evleri" çıkışına ortada yasal bir düzenleme olmaksızın destek vererek, "Başbakanımızın sözleri bizim için talimattır, gereği yapılacak" diyen ve 10 Kasım'da kendisini protesto eden vatandaşlardan birine "gavat" diyerek Türkiye'nin gündemine oturan Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Hüseyin Avni Coş’un Özel Kalem Müdürü Vahdettin Sakallı’nın Adana’daki medya patronlarının seks kasetlerini valilikteki dolabında sakladığı iddia edildi. Gazeteci Taner Talaş, devletin istihbari birimlerinden yararlanarak kendisinin ve Adanalı gazetecilerin özel bilgilerini topladığı gerekçesiyle Valilik Özel Kalem Müdürü Vahdettin Sakallı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel’in haberine göre geçen haziranda yapılan suç duyurusunun ardından Adana Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Adana Akdeniz TV yöneticisi Yüksel Evsen ve gazeteci Yüksel Mert, Valilik Özel Kalem Müdürü Sakallı’nın kendilerine odasındaki dolabı göstererek “Şu dolaptaki gizli görüntüleri açıklasam yer yerinden oynar” dediğini söyledi.

Seks kasetleri dolapta

Evsen, savcılığa verdiği ifadede şunları anlattı: “Gazeteci Yüksel Mert’le birlikte Vali Bey’i ziyarete gitmiştik. Özel Kalem’de beklerken Vahdettin Sakallı ile sohbet ettik. Kendisi Adana’daki birçok medya mensubunun uygunsuz ve gayriahlaki görüntülerini tespit ettiğini ayrıca gayrihukuki servetlerini öğrendiğini söyledi. Odasının sağ tarafındaki etajer tarzı bir dolabı göstererek bunların orada olduğunu belirtti. ‘Bu dolabı açarsam Adana’da yer yerinden oynar’ dedi. Ömer adlı bir memuru çağırarak o kişinin Adana’daki önemli kişilerin Twitter hesabını takip eden kişi olduğunu belirtti. Yazılanların anında kendisine geldiğini ayrıca MİT’in bazı konularda kendisine bilgi notu verdiğini iddia etti.” Evsen, “Ben bu anlatılanları duyunca dehşete kapıldım. Vali Bey’in Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan bu kişinin üstüne vazife olmayan işlere karıştığını görünce irkildim ve bir yandan da nasıl bu bilgilere ulaşabildiğini görünce hayrete düştüm” dedi. Gazeteci Yüksel Mert de savcılığa verdiği ifadesinde Evsen’in iddialarını doğrulayarak şunları söyledi: “Vahdettin Sakallı’nın sağ tarafındaki dolabı göstererek ‘şu dolaptaki gizli görüntüleri açıklasam Adana’da yer yerinden oynar’ dediğini hatırlıyorum.” Evsen, savcılığa verdiği ifadesini kamuoyunda Böcek komisyonu olarak bilinen TBMM Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği Araştırma komisyonunda da beyan ederek şunları anlattı: “(Vahdettin Sakallı), kimi medya sahiplerinin seks kasetlerinin, kimilerinin usulsüz işlerinin evrak ve kasetlerinin kendisinde olduğunu söyledi.

Telefonlar dinleniyor

Hatta yanındaki dolabı gösterip,’Bunun içinde’ dedi. Şok olmuştum. Açık açık ‘porno kasetler var elimde’ diyordu devletin memuru.” Evsen, ifadesinde Sakallı’nın telefonların da dinlendiğini kendisine itiraf ettiğini söyledi. Taraf ’a konuşan Evsen, “Bildiklerimi savcılıkta da mecliste de anlattım ancak hâlâ hiçbir şey yapılmadı. Dinleme devam ediyor. Sadece telefonda konuştuklarımı başkalarının ağzından duyuyorum” dedi. Adana Valiliği’ndeki dinleme iddialarını gündeme getiren ilk isim olan AK Parti Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Evsen’in iddialarıyla ilgili olarak Taraf’a şunları söyledi: “Adana Valiliği’nin yasadışı dinleme yaptığı iddiasını herkes söyledi. Ben de söyledim. Adana’da nereye gitsem valinin adamları da bulunduğum yerde ortaya çıkıyordu. Sadece telefonda konuştuğumuz şeylerden haberleri oluyordu. Bunları telefonlarımızı dinlemeseler nereden bilecekler diye düşündüm. İçişleri Bakanlığı’na yazdığım mektupta da ifade ettim. Ama mektuptaki şikâyetimden sonra herhangi bir inceleme yapılmadı yapılsaydı haberim olurdu. Yüksel Evsen’in Meclis’e gelip konuyla ilgili ifade verdiğini biliyorum. Ben bu konudan bıktım. Hiçbir şey demiyorum artık. O vali hep orada kalsın.”

Vali, dinletme müptelası

AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın’ın Adana Valisi’yle ilgili iddiaları dile getirdiği ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği iki sayfalık mektupta dinleme iddialarına ilişkin şu ifadeler yer alıyordu: “Vali ciddi bir telefon dinletme hastalığına müpteladır. Güvenlik güçlerini kullanarak milletvekillerini, belediye başkanlarını yasal olmayan şekilde dinlettiği ve dinlemelerin belli yerlere servis edildiği kuvvetle muhtemeldir.”