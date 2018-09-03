Adana'da üretiliyor, kilogramı 100 Euro'ya satılıyor

Adana'da bu yıl ilk kez hasadı yapılacak lavantaların yağının kilogramı 100 Euro'ya satılıyor.

Ziraat mühendisi İrfan Yüksek, Adana'nın Karaisalı ilçesinde 10 dönümlük arazide hobi olarak lavanta yetiştirmeye başladı. Fideleri Bulgaristan'dan getirten Yüksek, bu yıl hasat yapmaya hazırlanıyor. Lavanta yağının kilosunun 100 Euro olduğunu belirten Yüksek, lavanta çiçeklerinin yağını çıkardığı bir de tesis kurduğunu kaydetti.

Bir dönümden bir tonluk çiçek alındığını ve bundan da ortalama 25 kilogram yağ elde edildiğini belirten Yüksek, lavanta yağının dünya piyasalarında en çok işlem güren 15 uçucu yağdan biri olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu yağı işleyip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürürsek, kilogramda 100 Euro yerine 1000 Euro da kazanabiliriz. Bunun için yetiştirici ve işleyici girişimcilerin teşvik edilmesine ihtiyaç var. Lavanta yetiştiriciliği birçok tarım ürününden daha kolay bir iş."

Lavanta bahçesini ve yağ tesislerini ziyaret eden Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden de ekonomiye yapılan saldırıların bu tür girişimler ve girişimciler sayesinde sonuçsuz kalacağını söyledi. Özden, Çukurova Bölgesi'nin yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle sayısız fırsatlar sunduğunu da vurguladı.