Adana'da pirana paniği

Amasya'da dün amatör balıkçıların ağlarına takılan piranadan sonra bugün de Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutmaya giden bir kişi, oltayla takaladığı pirana cinsi yırtıcı balık tarafından elinden ve ayağından ısırıldığı için hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Osman Demir (31) 3 arkadaşını da yanına alarak dün Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü'nde balık avlamaya gitti. Bir süre balık avlayan Demir, gölde bulunan çeşitli balık türlerinden yaklaşık 20 tane yakaladı. Daha sonra oltayı tekrar suya atan Demir beklemeye başladı. Bir süre sonra misinasının sertçe çekildiğini fark eden Demir, büyük bir balık yakaladığı umuduyla oltasını hızlıca sudan çıkarmaya başladı.

Hastaneye götürüldü

Sudan çıkan balığı daha önce gölde görmeyen Demir, oltaya takılan balığı iğneden çıkarmak isterken balık elini ısırdı. Bu sırada elinden düşürdüğü balık Demir'in ayağını da ısırdı. Bağırması üzerine yardımına gelen arkadaşları balığı içinde su bulunan bir kovaya koydu. Demir ise hastaneye götürüldü. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Demir'e tetanoz aşısı yapıldı.

İnceleme yapması için durumu Adana İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirdiklerini anlatan Osman Demir, "Balığı yetkililerin incelemesi için öldürmedik. Ama kendi yaptığım araştırma sonucu balığın Kızıl Pirana cinsi olduğunu öğrendim. Bu balıklar grup halinde yaşar. Suyun için de olsak sonuçları daha ağır olabilirdi. Bu baraj gölüne çocuklar girip yüzüyor. Vatandaşlar eline geçen her balığı göle bırakmasın. Biz bile çok korktuk. Şimdi ne olacak?” dedi.



Bu arada, 4 arkadaş pirana cinsi balığı bir leğenin içine su koyarak yaşatırken, mahallede pirana olduğunu duyan herkes onu görmek istedi. Piranayı görmek isteyen vatandaşlar balığı büyük bir hayretle izledi. Pirana vatandaşların verdiği çubukları bile keskin dişleriyle kırdı. Türkiye'deki iç sularda yaşamayan pirananın kim tarafından ve nasıl şekilde Seyhan Baraj Gölü'ne getirildiği araştırılıyor.