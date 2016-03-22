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Adana'daki Newroz kutlamalarında gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

22 Mart 2016 14:05

Adana'da Newroz kutlamalarının yasaklanmasının ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 24 kişiden 19'u sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Karaçalı'nın haberine göre, 16'sı çocuk 24 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'üne aldli kontrol ve ev hapsi verilirken, 19'u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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