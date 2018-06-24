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Kültür-Sanat

Adana'da minik balerinlerin gösterisi beğenildi

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- VERONİKA Arman Adana Bale Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları 'Yıl Sonu Resitali' ile izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu

24 Haziran 2018 14:56

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- VERONİKA Arman Adana Bale Merkezi\'nde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları \'Yıl Sonu Resitali\' ile izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu.
Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi\'nde dün akşam düzenlenen resital öncesinde Yeliz Arman\'ın sunumuyla slayt gösterisi yapıldı. Düzenlenen resitale, Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman\'ın yanı sıra veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Veronika Arman ve Sibel Şahin\'in düzenleme ve kostüm tasarımını yaptığı resitalin ilk bölümünde 4,5- 5 yaş, 6-8 yaş ve 7-15 yaş grupları gösterilerini sundu. Öğrenciler, dans gösterileriyle beğeni topladı. Katılımcılar, genç balerinleri uzun süre alkışladı.
Bu arada, Hindistan\'dan gelen Amith Kumar ve Arushi Nigam da sahne aldı. Resitalin son bölümünde ise bale öğrencileri, eğitmenleri Veronika Arman ve Sibel Şahin ile birlikte, \'Memleketim\' şarkısını söyledi.

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