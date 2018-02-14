T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da minibüste engelli genci darp eden 3 kişiye hapis cezası

Engelli Agit Acun'u minibüste darp eden 4 sanıktan 3'ü 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Şubat 2018 22:14

Adana'da işitme engelli Agit Acun'u minibüste darp eden  üniversite öğrencisi 4 sanıktan 3'ü, ilk duruşmada 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bırakırken tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatine karar verdi

Olay, geçen 11 Ocak'ta, saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında 'yaralama' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz ve Agit Acun'un ailesi ve avukatı da katıldı.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz'ın ise beraatine karar verdi. (DHA)

ETİKETLER

Agit Acunminibüsdarpmahkemekarar

İlgili Haberler

Öldüresiye darp edilen işitme engelli Agit Acun, Beşiktaş'ın stadını gezdi

Bindiği minibüste öldüresiye dövülen Agit, koyu Beşiktaş taraftarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24