Adana'da minibüste engelli genci darp eden 3 kişiye hapis cezası

Adana'da işitme engelli Agit Acun'u minibüste darp eden üniversite öğrencisi 4 sanıktan 3'ü, ilk duruşmada 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bırakırken tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatine karar verdi



Olay, geçen 11 Ocak'ta, saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında 'yaralama' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz ve Agit Acun'un ailesi ve avukatı da katıldı.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz'ın ise beraatine karar verdi. (DHA)