T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öldüresiye darp edilen işitme engelli Agit Acun, Beşiktaş'ın stadını gezdi

Bindiği minibüste öldüresiye dövülen Agit, koyu Beşiktaş taraftarı

18 Ocak 2018 19:23

Adana'da bindiği bir minibüste 4 üniversite öğrencisi tarafından öldüresiye dövülen 20 yaşındaki işitme engelli Agit Acun, yaşadıklarını atlatması için yakınları tarafından İstanbul’a getirildi. İstanbul’da gezen engelli genç, bir kebapçıda sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. Sohbet sırasında saldırıya uğrayan gencin koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrenen Levent, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’a ulaşarak durumu iletti.

Bunun üzerine Orman, Agit Acun'u ve akrabalarını gezmek üzere Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a davet etti. Orman, ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına davet ettiği engelli gence imzalı forma sözü verdi.

ETİKETLER

Agit AcunBeşiktaşVodafone ParkBeşiktaşHaluk LeventFikret OrmanİstanbulAdanaminibüsdayak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24