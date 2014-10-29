Adana'da MERS alarmı

Hacdan dönüşünde yüksek ateş şikâyetiyle Adana Devlet Hastanesi'ne getirilen Şemsi Özen'i tedavi eden doktorlar, MERS virüsünden şüphelendi. Bunun üzerine ilk tetkikleri yapılan Özen'in kanında MERS virüsü olup olmadığı araştırılıyor. Hastanenin acil servisi hasta kabulüne kapatılırken hasta yakınları dışarıya çıkartıldı, personel ve hastalara maske dağıtıldı.

Acil serviste karantinaya alınıp 112 Acil Servis'ten getirilen özel ambulansa konulan Özen, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özen'in sevk edilmesinin ardından Adana Devlet Hastanesi'nin acil servisine giriş çıkışlar yasaklandı. Acil servis MERS virüsüne karşı dezenfekte edildi. Özen'in Numune Hastanesi'ne getirilmesinin ardından burada acil serviste bekleyen hasta yakınları da görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı. Hastane personeline maske dağıtılırken, hasta yakınlarından bir vatandaş, “Ne olduğunu anlayamadık. Görevliler bizi hemen dışarıya çıkardı. Birden bire bir panik başladı. Doktorlar hemen çıkın dediler. Güvenlik görevlileri kolumuza girdiler bizi dışarıya attılar” dedi.

Adana'da 21 Ekim'de yine hacdan dönen Osman Turan adlı bir vatandaş da MERS şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

(CİHAN)