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Yaşam

MERS virüsü Kahramanmaraş'a da sıçradı

Kahramanmaraş'ta MERS şüphesi üzerine evli bir çift izole edilmiş bir odaya sevk edildi

22 Ekim 2014 10:32

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hac dönüşü yüksek ateş ve öksürük nedeniyle fenalaşan çift, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 10 gün önce kutsal topraklardan dönen 59 yaşındaki Ali A. ve eşi 66 yaşındaki Safiye A. yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Afşin Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada MERS (corona virüsü) şüphesi üzerine Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çift için izole edilmiş bir oda hazırlandı.

Hastanede alınan önlemlerin ardından Ali A. ve Safiye A. özel donanımlı ambulansla hastaneye getirildi. Hastanenin özel girişinden İntaniye Servisi'ne götürülen çift, tedavi altın alındı. Sevk saatinde, hastaneye farklı hastaların girişleri de bir süre durduruldu.

Hastane girişinde Ali A'nın "korkacak bir şey" diyerek basın mensuplarına seslenmesi dikkati çekti.

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