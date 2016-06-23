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Yaşam

Adana'da kar almak için sıraya girdiler

Saatler süren kuyrukta karların kalıbı 1 liraya satıldı

23 Haziran 2016 14:28

Adana’da 50 dereceyi bulan sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, iftar öncesi Demirkazık Dağlarından kamyonetlerle getirilen karlardan satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Adana’da da etkili olmaya devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre; kentte, mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkan hava sıcaklığıyla, termometreler 50 dereceyi gösterdi.

 

"Kar almak için 2 saattir
kuyrukta bekliyoruz"

 

Sıcak havanın etkisini azaltmak amacıyla geliştirilen yöntemlerden biri olan kar satışında; vatandaşlar iftar öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatler süren kuyrukta; karların kalıbı 1 liraya satıldı.

Adanalılar kar almak için sıraya girdiklerini, iftardan sonra da karları yiyerek serinlediklerini söylediler. Vatandaşlar, "Bu kar bize yetmiyor. Karcının daha büyük bir araçla kar getirmesi gerekir. Adana’nın sıcağında kar yiyerek serinliyoruz. 2 saattir kar almak için sırada bekliyoruz" dediler.

"Vatandaşa kar yetmiyor"

 

Kar satıcısı Dursun Yaşar da, her yıl bu zamanlar Adanalılara serinletmek için kar getirdiklerini, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karları, Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağları’ndan getirdiklerini belirten Yaşar, Adana’nın sıcağında Demirkazık’ın karı ile vatandaşları serinlettiklerini ifade etti. Yaşar, "Vatandaşa kar yetmiyor. Havalar o kadar sıcak ki bir günde bir kamyonet kar satılıyor" dedi.

 

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