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Adana'da hava sıcaklığı 51 dereceyi buldu

Adana'da termometreler 51 dereceyi gösterirken gençler ve çocuklar sulama kanalı ile barajda serinlemeye çalıştı

19 Haziran 2016 21:29

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava Adana'da da kendini hissettirdi. Adana'da bugün termometreler 51 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar sulama kanalları ve Seyhan Baraj Gölü'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Hürriyet'in haberine göre, boğulma tehlikesine rağmen barajda yüzerek serinlemeye çalışan gençler, "Hava çok sıcak. Evde bunaldık bu yüzden gelip burada yüzüyoruz. Biraz tehlikeli ama yapacak bir şey yok hava çok sıcak, ancak böyle serinliyoruz" dedi. Adana'da hafta sonu çoğu aile yayla ya da denize gitti. Kentte sokaklar bomboş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise şemsiye ile dolaşarak parklarda ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Adana'da hava sıcaklığının yarın 41 derece olacağı hafta boyunca da mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öğrenildi.

 

 

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