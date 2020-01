Adana'da festival heyecanı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da \'Altın Koza\' olarak yapılırken adı değiştirilen ve bu yıl 24\'üncüsü düzenlenecek \'Uluslararası Adana Film Festivali\', 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nce gerçekleştirilecek festivalde, 5 ana kategoride Altın Koza Ödülleri dağıtılacak. Festival boyunca 9 salonda 180 film, 850 gösterimle izleyicilere ücretsiz sunulacak. Adana Film Festivali\'nde Fatih Akın\'ın In The Fade, Lucrecia Martel\'in son filmi Zama, Sofia Coppola\'nın The Beguiled ve Aydın Orak\'ın Yaşar Kemal Efsanesi gibi filmlerinin Türkiye prömiyerleri yapılacak. Festivalin yarışma bölümlerinde toplam 30 ödül dağıtılacak. Festival için özel olarak Sinema ve Kültür Sanat Kasabası kuruldu. Galeria İş Merkezi yanındaki alanda atölye çalışmaları, dublör şovları, sokak gösterileri, film müziği dinletileri, dans ve canlı heykel gösterileri, paneller, söyleşiler konserler ve sergiler yapılacak.

KORTEJ YAPILACAK

Festival kapsamında son 2 yılda yapılmayan geleneksel \'Sevgi Korteji\' yeniden hayata geçirilecek. Festival kapsamında Sinemaya Ömür Verenler Farkındalık Anıtı açılıp \'Sanat Ateşi Meşalesi\' yakılacak. Atatürk Caddesi\'nde Yıldızlar Kaldırımı açılarak sanata, sinemaya katkı veren isimler ölümsüzleştirilecek. Festival çerçevesinde Kitap Anıtı açılışı yapılacak, Açılış ve kapanış törenleri CNN Türk ekranlarından canlı yayınlanacak festivalde \'Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü\' Nijerya asıllı ABD\'li Andrew Dosunmu\'ya, Onur Ödülleri ise Temel Gürsu, Hümeyra, Sami Şekeroğlu, Şemsi Ünkaya ve Arif Keskiner\'e sunulacak.

Yaşar Kemal\'in yaşamını konu alan \'Yaşar Kemal Efsanesi\' isimli belgesel film de ilk kez seyirciyle buluşacak. Festival süresince her akşam Aleyna Tilki, Grup Pandora, Hadise, Yaşar, Ahmet Selçuk İlkan, Feridun Düzağaç, Zeynep Casalini, Grup Mega ve Nilüfer konser verecek.



FOTOĞRAFLI