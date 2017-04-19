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Yaşam

Adana'da arabadan fırlayan tekerlek eczaneye girdi

"İş yerimize hasta geliyor ama şimdiye kadar tekerin içeri tek başına ilaç almak için girdiğini hatırlamıyorum"

19 Nisan 2017 17:30

Adana'da seyir halindeki bir otomobilden kopup fırlayan tekerlek, eczanenin kapısından içeri girerek 2 kişiye çarptı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen seyir halindeki otomobilin tekeri yerinden fırladı. Hızla savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Abdulkadir Erdeve'ye ait eczaneden içeri girerek, burada oturan İbrahim Obaz ve Volkan Ay'a çarptı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Hafif yaralanan İbrahim Obaz ve Volkan Ay ayakta tedavi edildi.

Yaşanan olaya anlam veremeyen iş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve, "Neye uğradığımızı şaşırdık. İş yerimize hasta geliyor ama şimdiye kadar tekerin içeri tek başına ilaç almak için girdiğini hatırlamıyorum. 35 yıllık eczacılık dönemimde böyle bir olayla yeni karşılaşıyoruz" dedi.

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Adanafırlayan tekerlekeczane

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