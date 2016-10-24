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Yaşam

Adana'da 3 çocuğa elektroşok cihazıyla cinsel istismarda bulunan 60 yaşındaki adam tutuklandı!

Zanlının, çocukları sigara verme bahanesiyle evine götürdüğü öğrenildi

24 Ekim 2016 15:28

Adana'da, kandırarak evine götürdüğü 3 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde S.B'nin (60), bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, eşinden ayrıldığı belirlenen S.B'yi gözaltına aldı. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, cinsel gücü arttırıcı hap, elektroşok cihazı, kamera ve kuru sıkı tabanca buldu.

Bu arada, zanlının gözaltına alınmasının ardından yapılan çalışmada S.B'nin iki erkek çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Zanlının bazı çocukları sigara verme bahanesiyle evine götürdüğü ve elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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