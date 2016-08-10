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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adana’da 12 iş adamı tutuklandı

Darbe girişimine ilişkin soruşturmada 30 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti

10 Ağustos 2016 20:41

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 işadamı tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan işadamları, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. 24 saatten fazla bir zaman adliyede kalarak ifade veren işadamlarından 2'si Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılırken, 30 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme şüphelilerden Evliya D., Yener U., Maruf T., Osman K., Ahmet Turan T., Faruk Ö., Halit T., Feyzi K., Tuncer T., Şahin F., Yadin M. ve Murat K.'yı tutuklarken, 18 kişi denetimli serbestlik ve adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

 

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