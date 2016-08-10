Adana’da 12 iş adamı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 işadamı tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan işadamları, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. 24 saatten fazla bir zaman adliyede kalarak ifade veren işadamlarından 2'si Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılırken, 30 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme şüphelilerden Evliya D., Yener U., Maruf T., Osman K., Ahmet Turan T., Faruk Ö., Halit T., Feyzi K., Tuncer T., Şahin F., Yadin M. ve Murat K.'yı tutuklarken, 18 kişi denetimli serbestlik ve adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.