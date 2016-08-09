Adana Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada sıcak havalarda yaşanabilecek olası sağlık sorunlarına dikkat çekilerek, vatandaşların önlem alması istendi. Valilik, 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, 4 yaşından küçük çocuklar, hamileler, aşırı kilolular ve açık havada çalışanlar olduğunu ifade edilerek, korunma yolları konusunda uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler gibi) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir."

"10.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı"

Açıklamada aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupların, 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, 4 yaşından küçük çocuklar, hamileler, aşırı kilolular ve açık havada çalışanlar olduğunu belirtilerek, korunma yolları konusunda uyarıldı. Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması önerilirken, dışarıda çalışanların da mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Adana Valiliği'nin açıklaması şu ifadelerle devam etti:

"Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem (En az 15 koruma faktörlü) kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır."