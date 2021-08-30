Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Menteş: Ülkemizde her gün virüsten bir uçak dolusu insan ölüyor

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, dördüncü pikin hızla devam ettiğini belirterek "Ülkemizde her gün bu virüsten bir uçak dolusu insan ölüyor, insanlar halen pandemi yok gibi davranıyor anlamış değilim. Bu neyin rahatlığı?” dedi.

Dördüncü pikin tüm hızıyla artarak devam ettiğinin altını çizen Menteş, “Adana Şehir Hastanesi başta olmak üzere Adana’nın her hastanesinde yeni Koronavirüs servisleri açmaya devam ediyoruz. Yeni açılan Koronavirüs servisleri ve yoğun bakımları hızla doluyor ve yeni hastalar gelmeye devam ediyor. Acillerde hasta yoğunluğu artık dayanılmaz noktalara geldi. Bu nedenle acil değilseniz hastanelere gelmeyin” uyarısında bulundu.

"Gençlerimiz solunum cihazlarında ölümle pençeleşiyor"

Bugüne kadar 55 bine yakın insanın kaybedildiğini hatırlatan Menteş, şunları söyledi:

“Ülkemizde günlük ölüm sayıları neredeyse şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek noktalardadır. Her gün bu ülkede 250’ye yakın insan ölmeye devam ediyor. Bu ölümler arasında gençlerimizi görmek bizlere tarifsiz acılar vermektedir. 20-30 yaşlarındaki gençlerimiz solunum cihazlarında ölümle pençeleşiyor. Onları o halde görmek ve ailelerin perişan halleri acımıza acı katıyor. Gençlerimiz mutlaka aşılanmalı. Onlar bu ülkenin gelecekleri ve onları korumak bizlerin görevidir.”

Hamilelere aşı çağrısı

Ankara Şehir Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, son zamanlarda çok sayıda aşısız hamile kadının Koronavirüs'e yakalanarak hastaneye başvurduğunu söyledi. İzdeş, bazı hamile kadınların bebeklerine dokunacağını düşünerek aşı olmadığını belirterek, "Burada dün gece kaybettiğimiz hamile hastamız da dahil hiçbirinin aşısı yoktu. Bu nedenle gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz" dedi.