Adana Tabip Odası Başkanı Menteş: Değil yatak, sedye bile bulamaz noktaya gelinecek

Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) Dönem Sözcüsü ve Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Koronavirüs kaynaklı 4 milyon 450 bin civarında hasta ve 37 binlere varan ölümün yaşanmasından rahatsız olduklarını dile getirerek, "Değil yatak, sedye bile bulamaz noktaya gelineceği ortadadır. Sağlıkçılar gelinen noktada hasta seçmek zorunda kalacak" dedi.

ADAMOB Bileşeni kurum başkanlarıyla yaptıkları olağan toplantı sonucu yazılı açıklama yapan Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisi maalesef tüm şiddeti ile devam etmektedir. Covid-19 pandemisi ortaya çıktığından bu yana geçen geçen 16 ayda tüm dünyada 140 milyonun üstünde hasta ve 3 milyonun üstünde ölüm görülmüştür. Gelinen noktada tüm dünya 3. piki şiddetli bir şekilde yaşamaya devam etmektedir” dedi.

"Sağlık çalışanları yorgun, tükenmiş ve umutlarını yitirme noktasındadır"

Türkiye’nin vaka sayısı olarak İngiltere’yi geçerek dünyada 6. sıraya çıktığını, hasta sayısının artmaya devam ettiğini belirten Menteş, “Bugüne kadar 4 milyon 450 binlerde hasta ve maalesef 37 binlere varan ölüm gerçekleşmiştir. Günlük vaka sayılarımız şu ana kadar alınan önlemlere rağmen 62 binlerden aşağı düşmemektedir. Tüm dünyada nüfusa oranla en fazla hasta görülen ülke konumundadır. Günlük ölüm sayılarımız her gün artarak rekor kırmaya devam etmektedir. Günlük ölüm sayılarımız 362’lere ulaşmıştır ve bunun artacağı yönünde endişelerimiz mevcuttur" diye konuştu.

Menteş, "Pandeminin başladığı günden bu yana sağlık ordusu canla başla; bir seferberlik anlayışıyla çalışmıştır ve çalışmaya da devam etmektedir. Bugüne kadar 163 hekim, 58 eczacı, 29 diş hekimi, 18 veteriner hekim olmak üzere toplam 408 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Sağlık çalışanları yorgun, tükenmiş ve umutlarını yitirme noktasındadır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz canlarını kaybetmeye devam edecektir"

“Ülkemizde iki pik yaşanmış ve her defasında canla başla oluşturduğumuz iyi durum maalesef hatalı uygulamalar ile bozulmuştur" diyen Menteş, şöyle devam etti: "En son ocak ayının son haftasında 5 binli rakamlara gerileyen hasta sayısı yapılan yanlışlarla bugün tekrar vahim noktalara doğru gitmektedir. Bir an önce pandeminin hızı kesilmez ise ancak ölenlerin yerine yoğun bakımlara hasta yatırılabilecek. Değil yatak, sedye bile bulamaz noktaya gelineceği ortadadır. Sağlıkçılar gelinen noktada hasta seçmek zorunda kalacak, ülkemiz canlarını kaybetmeye devam edecektir.”

Kapanma şart

Menteş, ADAMOB bileşenleri olarak pandemiye dair çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"1- En yakın zamandan başlamak üzere en az 14 gün acil tam kapanmanın şart olduğunu düşünmekteyiz. Kapanma devlet güvenliği ve gıda hariç tüm sektörleri içine almalı, özel devlet ayrımı yapılmadan kapanmalıdır.

2- Acilen tüm sağlık ve emek örgütleri olarak pandemi kurulları tekrar oluşturulmalı ve mücadele topluma yayılmalıdır.

3- Filyasyon birimleri acilen yeniden güçlendirilerek düzenlenmelidir.

4- İzolasyon alabildiğine sıkı yapılmalı evinde izolasyona uyamayacak olanları yurt, kışla ve otellerde tutmalıdır.

5- Test sayıları arttırılmalı ve test ekipleri kurulmalıdır. Test yaptıranların sonuçları belli olana kadar izolasyonda tutulmalıdır. Yurtdışından giriş ve çıkışlarda test ve izolasyon uygulanmalıdır.

6- Aşı bu hastalıkta olmazsa olmaz olduğundan aşı temini kesintisiz sağlanmalıdır. Günlük aşılama 1.5-2 milyona çıkarılmalıdır. Aşıya ulaşma zorluğu yaşayanlar için mobil aşı ekipleri kurulmalıdır.

7- Kapanma süresi boyunca işçi ve esnafın kayıpları karşılanmalı, bütçe üzerinden destek sağlanmalı, tüm vergi ve sigorta yükümlülükleri ve ödemelerinin tamamı ertelenmeli ya da muafiyet getirilmelidir.

Biz ADAMOB bileşenleri olarak bilimin ışığında ülkemizin bir an önce pandemide başarıya ulaşması için üstümüze düşen her türlü özveriye hazır olduğumuzu belirtirken bir an önce önlemlerin alınmasını istiyoruz.”