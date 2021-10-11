'Coğrafya Lezzettir' temasıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 3 günde 35 ton et tüketildi.

Festivale, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler geldi. Vatandaşlar, Adana kebabına ve geleneksel yemeklere yoğun ilgi gösterdi.

2019 yılında 30 ton etin tüketildiği, geçen sene ise salgın nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen festivalde bu yıl yoğun katılımla et severler 35 ton et tüketti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, “Adana’da esnafın yüzü gülüyor. Çok güzel bir festival oldu. 300 bin kişi civarında katılım oldu. Onlara pandemi düzenine uygun bir ortam sağlandı. Ortalama 35 ton et kebaba dönüştü. Kuşbaşı, ciğer, çöp şiş gibi çeşitlerimizde vardı ama en çok tercih edilen tabii ki Adana kebap oldu” diye konuştu.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan ve festivalde stant açan Cihangir Korkmaz ise 3 gün boyunca festivalin dolu dolu geçtiğini aktararak, “35 ton et tüketildi. Sadece kebap değil, bütün Adana’nın lezzetleri burada denendi. Rusya, Amerika, Almanya ve Fransa’dan misafirlerimiz geldi. Çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.