Adana Kozan'da barınakta aç kalan köpekler birbirini yedi iddiası!

Adana’nın Kozan ilçesindeki hayvan barınağında aç kalan köpekler birbirlerini yedi. Kozan Belediye Başkanvekili Kenan Avan, dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kozan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekilen görüntülerde, bakımsız oldukları gözlenen köpekler yerde parçaladıkları iki köpeği yediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi.



Görüntülerin yayılmasının ardından sabah erken saatte barınağa gelen Kozan Belediyesi yetkilileri barınakta yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

Veterinerden savunma: Kavgalı oldukları için birbirini yemişlerdir!

Adana Büyükşehir Belediyesince Kozan Hayvan Barınağında görevlendirilen Veteriner Hekim Ali Çullu, "Bu hayvan ölümleri açlıktan dolayı değil hayvanların sürü bazında yönetildikleri için kavgadan dolayı birbirini yiyebileceklerini belirtti. Görüntü ne zaman çekildi bilmiyoruz. İçeriden bir personelin çektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Soruşturma başlattık

Kozan Belediyesi Başkanvekili Kenan Avan'da yaptığı açıklamada, "Hayvanların barınakta çok olduğunu gördüm. Gerekli soruşturmayı başlattık. Eğer bir kusur varsa bunu düzelteceğiz. Eğer personelin kastı varsa hemen bunu da yerine getireceğiz” dedi.



